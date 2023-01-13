В Одессе женщина отравила мужчину, чтобы его ограбить: подробности убийства

Женщина познакомилась с одесситом и предложила ему выпить.

В Одессе полицейские разоблачили 24-летнюю женщину в разбойном нападении и убийстве. Она убила 35-летнего местного жителя. Тело в сквере обнаружили прохожие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Правоохранители установили, что смерть одессита наступила в результате токсического действия медицинского препарата, а последней, с кем он мог общаться перед смертью, могла быть 24-летняя жительница Одесского района.

"Полицейские разыскали женщину в Одессе. Во время обыска по месту ее временного проживания правоохранители изъяли золотое кольцо, цепочку и сумку потерпевшего, а также лекарственное средство аналогично тому, вследствие попадания которого в его организм наступила смерть. Правонарушительница призналась, что в тот вечер познакомилась с мужчиной и предложила выпить, потому что соблазнилась его имуществом, а таблетки во время угощения подсыпала только для того, чтобы он заснул, не намереваясь лишать его жизни", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса.

Напомним, в Хмельницкой области суд признал виновными двух мужчин в умышленном убийстве, разбойном нападении, незаконном завладении транспортным средством и незаконном угоне человека.

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