В Одессе женщина под "кайфом" устроила погром в чужой квартире: полиция жестко задержала ее (видео 18+)

Дверь женщине открыл ребенок.
В жилом комплексе "Гагарин Плаза" в Аркадии женщина ворвалась в чужую квартиру и забаррикадировалась в ней, на место вызвали полицейских.
Об этом сообщает Telegram-канал "Х. Одесса".
По словам свидетелей инцидента, женщину под "кайфом" поймали охранники на 12 этаже, однако она начала бежать и очутилась на 10 этаже. Она постучала в дверь одной из квартир, и когда ей открыл ребенок – ворвалась в жилище.
Когда ее просили открыть дверь, начала ломать все в комнате. На место происшествия вызвали полицию. В конце концов, женщину задержали.
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Напомним, в Запорожье прибывший по вызову полицейский получил травмы от мужчины "под кайфом". Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя, после чего нанес ему травмы головы.
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