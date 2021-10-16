В Одессе женщина похитила эвакуатор и устроила на нем ДТП с троллейбусом

Женщина находилась в розыске.
Жительница Винницы похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и устроила ДТП с троллейбусом.
Об этом пишет местное издание "Думская".
Правоохранители рассказали, что злоумышленница похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера "зацепила" троллейбус.
"По нашим данным, похитительница с 1 апреля 2021 года находится в розыске как психически больная, что ушла из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и семейное насилие".
Напомним, в Одессе работник СТО поехал кататься на автомобиле, который 36-летняя горожанка оставила на ремонт, где он работал. Однако мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем.