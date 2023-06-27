В Одессе женщина предлагала взятку, чтобы ее мужа выпустили за границу: как ее наказали

Одесситка хотела дать взятку, чтобы ее мужа выпустили за границу.

Жительница Одессы предлагала пограничнику $600, чтобы ее мужа выпустили за границу. Она оказалась перед судом – ее оштрафовали, а деньги конфисковали и передали государству.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Так, на пункте пропуска "Старокозаче" в Белгород-Днестровском районе 46-летняя одесситка обратилась к пограничнику и попросила его за взятку пропустить в соседнее государство его 48-летнего военнообязанного мужчину.

"Когда женщина услышала от должностного лица отказ и предупреждение об уголовной ответственности за преступное намерение, она не остановилась, а намеренно положила в его бронежилет деньги. Об этом пограничник сразу известил руководство и правоохранителей", — рассказали в полиции.

Полицейские изъяли средства и включили их в начатое уголовное производство в качестве вещественных доказательств. Фигурантку по решению суда поместили под круглосуточный домашний арест.

Следователи выдвинули женщине обвинение в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды, предусмотренное ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт и соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым. Суд вынес приговор, которым назначил подсудимой наказание в виде взыскания штрафа в пользу государства в размере 17000 гривен. Также решением суда $600 конфисковано в доход государства.

Напомним, с начала полномасштабной войны через систему "Шлях" скрылись за границу и не вернулись почти 19 тысяч мужчин.

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