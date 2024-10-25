В Одессе женщина продала квартиру за 1,5 млн грн, а затем сожгла ее

За совершенное ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские установили причину пожара квартиры в одном из жилых домов в Хаджибейском районе Одессы, в результате которого он сгорел дотла. В поджоге обвиняют бывшую владелицу — 36-летнюю женщину.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как установило расследование, владелица квартиры продала ее за 1,5 млн грн 34-летнему мужчине, который позволил ей безвозмездно там некоторое время пожить, пока не заселятся новые жильцы. Когда же пришла пора пора съезжать, это ее оскорбило.

После выселения по требованию нового владельца, женщина вернулась в квартиру, разбила окно молотком, подожгла матрас на кровати и скрылась. Пока спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, огонь повредил все даже несущие конструкции.

Как сообщили в полиции, собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения бывшей владелице квартиры по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) УКУ.

Согласно санкциям этих статей правонарушительнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В полиции отметили, что в этом году подозреваемая уже была осуждена за незаконное хранение наркотиков и за совершенное получила наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе бывший муж и его мать жестоко убили женщину. Они сначала избили потерпевшую, а затем подожгли ее тело, имитируя несчастный случай.

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