В Одессе женщина сорвала украинский флаг: как ее накажут
Полиция задержала женщину, выбросившую флаг в помойку в Одессе.
В Одессе открыла уголовное производство по местной жительнице, которая публично осквернила Государственный Флаг Украины.
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.
Об инциденте, произошедшем возле супермаркета, правоохранители узнали из видео, которое распространялось в популярном мессенджере. На кадрах видно, как женщина срывает украинский флаг с фасада магазина и бросает его в помойку на глазах у прохожих.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что это 35-летняя одесситка, ранее уже привлекавшаяся к ответственности. Как сообщил следователь по делу Юрий Делиергиев, женщине поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемая отказалась давать объяснения по поводу своего поступка. За поругание над флагом ей грозит максимальное наказание — три года тюрьмы.
Напомним, в польском городе Перемышль полиция задержала двух местных жителей по подозрению в срыве украинского флага из здания почетного консульства Украины. Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября.
Ранее мы писали о том, что в Белой Подляской польский политик и кандидат в президенты Гжегож Браун в компании молодого человека сорвал флаг Украины, висевший на городской ратуше с февраля 2022 года как символ солидарности с Украиной.