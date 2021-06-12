В Одессе женщина убила своего экс-мужа: после развода конфликтовали

Женщине забрасывают "умышленное убийство".

В Одессе полиция задержала 56-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве бывшего мужа.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Об инциденте правоохранителей сообщили медики. По их словам, они обнаружили в одной из квартир в Суворовском районе мертвого 60-летнего мужчину. Оказалось, что он умер от проникающего ранения в шею.

По подозрению в умышленном убийстве задержали его экс-жену. Она рассказала, что после развода жили в одной квартире. По словам женщины, они с мужем ссорились, а также он над ней издевался. Во время одного из конфликтов она ударила его ножом. Ранение оказалось смертельным.

Женщине забрасывают "умышленное убийство". Ее поместили в СИЗО.

Как сообщалось, в Днепре мужчина до смерти избил 52-летнюю женщину. Тело погибшей со многими повреждениями нашла ее сестра. Правоохранители установили, что конфликт разгорелся на фоне ревности. Не справившись с эмоциями, мужчина избил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Новости Украины: в Днепре решалась судьба подозреваемой в убийстве сожителя-тирана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку