В Одессе женщина врезалась головой в трамвай: пострадавшую госпитализировали

Нетрезвая 49-летняя женщина хотела проскочить проезжую часть в неустановленном месте.
В Одессе нетрезвая женщина, пытавшаяся перебежать трамвайные рельсы в неположенном месте, врезалась головой в вагон. Пострадавшую госпитализировали.
Об этом пишет издание "Думская".
Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Добровольского. Там нетрезвая 49-летняя женщина хотела проскочить проезжую часть в неустановленном месте и “набежала на среднюю боковую часть вагона”.
В результате чего местная жительница получила травму головы. Ее госпитализировали в больницу.
Напомним, что в Одессе в Суворовском районе соцслужбы изъяли из семьи двоих детей: 7 месяцев и 5 лет из-за неприемлемых для их проживания условий.
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