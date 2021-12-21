В Одессе женщина врезалась головой в трамвай: пострадавшую госпитализировали

В Одессе женщина врезалась головой в трамвай: пострадавшую госпитализировали

Нетрезвая 49-летняя женщина хотела проскочить проезжую часть в неустановленном месте.

В Одессе нетрезвая женщина, пытавшаяся перебежать трамвайные рельсы в неположенном месте, врезалась головой в вагон. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом пишет издание "Думская".

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Добровольского. Там нетрезвая 49-летняя женщина хотела проскочить проезжую часть в неустановленном месте и “набежала на среднюю боковую часть вагона”.

В результате чего местная жительница получила травму головы. Ее госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Одессе в Суворовском районе соцслужбы изъяли из семьи двоих детей: 7 месяцев и 5 лет из-за неприемлемых для их проживания условий.

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