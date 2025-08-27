В Одессе женщина заставляла попрошайничать свою 96-летнюю мать: как ее накажут (фото)

Пенсионерка попрошайничала в Одессе

В Одессе 58-летняя женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню, старушка уже не двигалась и не говорила.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, женщина приобрела инвалидное кресло и с февраля 2024 по июнь 2025 года вывозила свою мать в людные места Одессы, чтобы та просила милостыню. Она кресло приковывала цепью к столбу, чтобы та не покидала место попрошайничества без разрешения.

Правоохранители отмечают, что пожилая женщина уже не могла двигаться и говорить, а обвиняемая приковывала кресло с матерью к дереву палкой, чтобы ее не украли.

Она постоянно следила за процессом попрошайничества и забирала деньги, полученные матерью, на собственные нужды. После того, как участковый обнаружил нарушения, она пыталась подкупить его ежемесячными «откатами» в 15 тысяч гривен. Сообщив руководство, правоохранители начали документирование преступления.

Женщина, которую заставляли попрошайничать / © Прокуратура Одесской области

Как сообщили в прокуратуре, женщину задержали во время предложения 45 тысяч гривен участковому, чтобы он не обращал внимания на факты попрошайничества. По данным полиции, кроме этого, она предлагала ежемесячные «откаты» по 15 тысяч гривен.

© Прокуратура Одесской области

На основании собранных доказательств ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 149 и ч. 1 ст. 369 УК Украины. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

