- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 2 мин
В Одессе женщина заставляла попрошайничать свою 96-летнюю мать: как ее накажут (фото)
58-летняя одесситка держала мать на цепи, пожилая женщина не могла двигаться и говорить.
В Одессе 58-летняя женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню, старушка уже не двигалась и не говорила.
Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Одесской области.
По данным следствия, женщина приобрела инвалидное кресло и с февраля 2024 по июнь 2025 года вывозила свою мать в людные места Одессы, чтобы та просила милостыню. Она кресло приковывала цепью к столбу, чтобы та не покидала место попрошайничества без разрешения.
Правоохранители отмечают, что пожилая женщина уже не могла двигаться и говорить, а обвиняемая приковывала кресло с матерью к дереву палкой, чтобы ее не украли.
Она постоянно следила за процессом попрошайничества и забирала деньги, полученные матерью, на собственные нужды. После того, как участковый обнаружил нарушения, она пыталась подкупить его ежемесячными «откатами» в 15 тысяч гривен. Сообщив руководство, правоохранители начали документирование преступления.
Как сообщили в прокуратуре, женщину задержали во время предложения 45 тысяч гривен участковому, чтобы он не обращал внимания на факты попрошайничества. По данным полиции, кроме этого, она предлагала ежемесячные «откаты» по 15 тысяч гривен.
На основании собранных доказательств ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 149 и ч. 1 ст. 369 УК Украины. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Горишних Плавнях на Полтавщине мать в течение года насиловала собственную малолетнюю дочь. Также она снимала порнографические видео с девочкой, а затем продавала их в Интернете.