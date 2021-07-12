В Одессе женщина застрелила пьяного мужа во время ссоры

В Одессе женщина застрелила пьяного мужа во время ссоры

Пострадавший получил ранение в грудь и скончался на месте.

В Одессе в частном доме на улице Агрономической семейная ссора закончилась убийством.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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37-летний мужчина, который злоупотреблял спиртным, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в разгар семейной ссоры навел на женщину охотничье ружье.

Она схватила оружие и во время борьбы сама нажала на курок — от ранения в грудь пострадавший погиб на месте.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в убийстве по неосторожности и избрания ей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

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