В Одессе женщина застрелила пьяного мужа во время ссоры

Пострадавший получил ранение в грудь и скончался на месте.
В Одессе в частном доме на улице Агрономической семейная ссора закончилась убийством.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
37-летний мужчина, который злоупотреблял спиртным, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в разгар семейной ссоры навел на женщину охотничье ружье.
Она схватила оружие и во время борьбы сама нажала на курок — от ранения в грудь пострадавший погиб на месте.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в убийстве по неосторожности и избрания ей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, в Одесской области — в одном из сел Куяльницкого ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.