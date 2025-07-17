В Одессе женщину протащил по асфальту бус ТЦК: что ответили в военкомате (видео)

Скриншот с видео конфликта

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В Одессе — очередной конфликт во время мобилизационных мер. Там женщина пыталась помешать задержанию мужчины и бросилась на бус ТЦК, когда машина тронулась с места.

Видео конфликта распространили местные паблики.

Дата публикации 23:09, 17.07.25 Количество просмотров 22 В Одессе женщина пыталась "отбить" мужа от ТЦК: бус протащил ее по земле

Что говорят в ТЦК

В Одесском областном ТЦК подтвердили, что инцидент произошел сегодня, 17 июля, в Одессе по улице Богдана Хмельницкого с участием военнослужащих одного из РТЦК и СП и гражданской женщины.

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В ТЦК пожаловались, что во время проверки учетных данных одного из военнообязанных гражданка пыталась воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей, в частности блокировала движение служебного авто.

В то же время, в Одесском ОТЦК «категорически осудили» любые проявления нарушения служебной дисциплины своими подчиненными. Поэтому по данному факту инициирована служебная проверка.

«Одновременно по указанному факту проверяют правоохранительные органы. После установления всех обстоятельств происшествия его участникам будет дана соответствующая правовая оценка в пределах действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Напомним, что во Львове мужчины в форме «бусифицировали» парня, тащив по земле (видео).

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