В Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного: подробности инцидента

В Одессе 72-летнюю мать погибшего защитника Украины избила неизвестная женщина, пенсионерка попала в больницу с травмами.

Об этом сообщили мэр города Геннадий Труханов и директор городского департамента образования Елена Буйневич.

"В Одессе ужасный инцидент. 72-летняя мать погибшего Защитника, работающая в одесской школе, сообщила, что она была жестоко избита", — сообщил Труханов.

Он пообещал взять этот вопрос под свой контроль.

По словам Елен Буйневич, потерпевшая рассказала, что работает в одесской школе. Женщина, работающая в одесской школе, обратилась в организацию за помощью, но во время спора работница отказала ей в доступе. В результате конфликта она ударила женщину в грудь, придавила коленом, натянула капюшон на голову и избила по голове.

Чиновница рассказала, что после того, как попавшая в больницу женщина пришла на работу, ей стало плохо. Врачи передали информацию правоохранителям. Однако после этого начались недопустимые ситуации: чиновник получает сообщение от работницы офиса, которая под видом благотворителя просит телефон пожилой женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на обочине дороги под Житомиром обнаружили львовянина, лаборанта кафедры ядерной физики ЛНУ им. И. Франко, Степана Бильченко с переломанным черепом.

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