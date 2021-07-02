В Одессе жители одной из улиц перекрыли движение грузовикам

В Одессе жители одной из улиц перекрыли движение грузовикам

Водители фур говорят, что людей понимают, но пока это единственный путь, поскольку объездную дорогу еще ремонтируют.

Перекрыли движение грузовикам. В Одессе жители одной из улиц вышли на акцию протеста и несколько часов не пускали фуры, которые пытались попасть в одесский порт.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Люди возмущены, что водители тяжелого транспорта игнорируют целых пять знаков по дороге, которые запрещают двигаться по этой магистрали грузовикам тяжелее трех тонн. Говорят, дома вдоль этой дороги трещат от вибраций, на самой магистрали — воронки, а под колесами гибнут люди. На днях одна из фур даже потеряла на этой улице двадцати тонный контейнер. Только чудом на случилась трагедия.

Протестующие требовали, чтобы водители ехали согласно утвержденному маршруту мимо населенного пункта, а не сокращали путь между их домами. Полицейские, прибывшие лишь под конец акции, развели транспорт, перенаправив его другим путем.

Новости Украины: в Одессе жители одной из улиц перекрыли движение грузовикам

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