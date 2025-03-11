В Одесские ОВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Одессу

Информация о пострадавших уточняется.
Российские захватчики вечером, 10 марта атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении главы Одесского ОВА Олега Кипера.
Он сообщил, что в результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, состав детских игрушек и резервуара с горючим.
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что власти сообщили о последствиях атаки беспилотников на Киевскую область.
Мы ранее информировали, что Россия запустила по Украине 176 беспилотников.
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