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В Одесские ОВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Одессу

В Одесские ОВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Одессу

Кипер о последствиях атаки на Одессу / Фото: MIL.IN.UA

Информация о пострадавших уточняется.

Российские захватчики вечером, 10 марта атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении главы Одесского ОВА Олега Кипера.

Он сообщил, что в результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, состав детских игрушек и резервуара с горючим.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что власти сообщили о последствиях атаки беспилотников на Киевскую область.

Мы ранее информировали, что Россия запустила по Украине 176 беспилотников.

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