В одесский порт вошел новейший военный корабль Франции (фото)

Судно Auvergne имеет самое современное радиоэлектронное оборудование, разные типы вооружения и может выполнять сразу несколько боевых функций.

В Одессу 24 декабря вошел фрегат Военно-морских сил Франции "Auvergne". Корабль способен уничтожать корабли и наносить удары по наземным целям противника.

Об этом сообщили военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Остановка в Одессе является первым мероприятием фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины. По информации издания "Думская" находиться в одесском порту он будет несколько дней.

"К одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne. Этот тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", — говорится в сообщении.

Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка в пять метров.

Судно несет самое современное радиоэлектронное оборудование, имеет разные типы вооружения и может выполнять несколько боевых функций.

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