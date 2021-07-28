В Одесском аэропорту из-за протеста пилота произошел коллапс: как работает аэропорт

Самолеты из Эмиратов на протяжении многих лет трижды в неделю летали в Одессу.

Пробка из самолетов — в Одесском аэропорту пилот авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов после посадки своего самолета отказался двигаться рулевой дорожкой.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 28 июля.

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Мол, ширина дорожки не соответствует требованиям его авиакомпании. При этом до сих пор самолеты из Эмиратов на протяжении многих лет трижды в неделю летали в Одессу. Из-за протеста пилота — на рулевой дорожке застрял и самолет украинской авиакомпании, который сел следующим. В результате убирать оба лайнера пришлось с помощью тягача.



Четыре сотни пассажиров были вынуждены ждать в салонах, пока инцидент будет исчерпан. А другие рейсы пришлось задержать. Как дальше Одесский аэропорт будет сотрудничать с эмиратской авиакомпанией — сейчас не сообщают.

Напомним, что Украина и Канада готовы подписать соглашение о совместном производстве модифицированных самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Новости Украины: в Одесском аэропорту образовалась пробка из самолетов из-за арабского пилота

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