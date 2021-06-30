В Одесском порту задержали иностранца, который хотел "зайцем" поплыть в Англию: фото

В Одесском порту задержали иностранца, который хотел "зайцем" поплыть в Англию: фото

Задержанный — гражданин Албании, который несколько дней назад прибыл из Саудовской Аравии.

Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали на территории пограничного пункта "Визирка" иностранца, который пытался тайком пробраться на судно, отправляющееся в Англию. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

В ночь на 30 июня неизвестный мужчина, перепрыгнув через забор с колючей проволокой, пытался незаметно добраться одного из причалов, а дальше — на судно, следовавшее к берегам Великобритании.

По словам задержанного, добраться из Киева в Одессу ему помог за 1000 евро неизвестный, который был организатором этого путешествия. Он пообещал иностранцу встретить его в Англии и устроить на высокооплачиваемую работу. Для этого он забрал его паспорт.

Фото: ГНСУ / http://dpsu.gov.ua/

Никаких документов задержанный при себе не имел. Он утверждал, что является гражданином Албании, а в Украину попал несколько дней назад самолетом из Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее на Буковине пограничники задержали шестерых контрабандистов, которые переправляли сигареты в Румынию. Для их задержания пришлось применить оружие.

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