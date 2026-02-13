Shahed / © MIL.IN.UA

Реклама

В результате вражеской атаки ударных беспилотников вечером, 12 февраля, в Одесском районе наблюдаются значительные перебои с электричеством, а также с тепло и водоснабжением.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — говорится в сообщении.

Реклама

Он заявил, что в настоящее время идет осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами.

Ранее сообщалось, что в результате очередной ночной атаки врага в Одессе зафиксированы существенные разрушения гражданской и критической инфраструктуры.

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.