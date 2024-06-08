В одесском сквере трагически погиб ребенок (фото)

Мальчик скончался на месте от полученных травм.

В Одессе в сквере 7-й станции Большого Фонтана погиб 13-летний мальчик. Еще один ребенок травмировался.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По их данным, двое подростков играли в неработающем фонтане и забрались на его обрушившуюся верхнюю бетонную конструкцию.

"Один мальчик получил тяжкие телесные повреждения и погиб на месте, а второй — травмировал палец на руке. Его доставили в больницу", — уточнили правоохранители.

Фото: ГУ НП в Одесской области

Тело погибшего следователи отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех его обстоятельств.

Напомним, в Ровенской области мужчина застрелил 20-летнюю девушку.

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