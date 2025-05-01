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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В одесском супермаркете нашли мертвого грузчика в шахте лифта: подробности инцидента

Полиция устанавливает все детали.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Трагедия в одесском супермаркете: тело грузчика обнаружили в шахте лифта

Трагедия в одесском супермаркете: тело грузчика обнаружили в шахте лифта / © pixabay.com

В одном из одесских супермаркетов правоохранители обнаружили тело грузчика, погибшего в шахте лифта. Обстоятельства трагедии устанавливаются, продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

На место прибыли следственно-оперативная группа и эксперты. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека.

«После установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности», — отметили в полиции.

/ © Полиция Одесской области

© Полиция Одесской области

Напомним, в Одесской области 50-летняя женщина хотела избавиться от собственного брата, чтобы не делить с ним наследство.

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