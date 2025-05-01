- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
В одесском супермаркете нашли мертвого грузчика в шахте лифта: подробности инцидента
Полиция устанавливает все детали.
В одном из одесских супермаркетов правоохранители обнаружили тело грузчика, погибшего в шахте лифта. Обстоятельства трагедии устанавливаются, продолжается досудебное расследование.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
На место прибыли следственно-оперативная группа и эксперты. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека.
«После установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности», — отметили в полиции.
Напомним, в Одесской области 50-летняя женщина хотела избавиться от собственного брата, чтобы не делить с ним наследство.