В Одесском ТЦК действовала многомиллионная схема заработка на уклонистах: фото, видео

Фигурант на сделках с уклонистами заработал минимум миллион долларов США.
Работники ГБР разоблачили должностного лица Приморского РТЦК и СП Одессы, организовавшего масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберіг" и "откорректировал" данные относительно 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.
Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволяла фигуранту заработать не менее миллиона долларов США.
В настоящее время ДБР установило всех лиц, успевших воспользоваться схемой. Часть из них успела уехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины, были доставлены в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в ряды ВСУ.
Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.
Проведено 14 обысков по месту работы и проживания фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.
Напомним, в Вишневом под Киевом парень порезал вены в ТЦК.
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