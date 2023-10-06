В Одесском военкомате помогали депутатам и их родственникам не попасть в армию

За 12 тысяч долларов "вип-клиентам" придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы.

Военнослужащий Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) помогал депутатам и их родственникам избежать мобилизации. Такая "услуга" стоила 12 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как установлено следствием, чтобы снять с военного учета мужчин призывного возраста, им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности к военной службе.

По информации ГБР, в поиске "вип-клиентов" работнику военкомата помогала его знакомая — начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесщины. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.

Следствием задокументировано, что по такой схеме не менее 10 человек были признаны непригодными для военной службы.

В четверг, 5 октября, работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП при получении 12 тысяч долларов США оплаты за услугу от очередного клиента.

Задержание работника военкомата в Одессе / Фото: Государственное бюро расследований

Задержание работника военкомата и его сообщницы в Одессе / Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР устанавливают всех причастных к сделке среди чиновников Одесского РТЦК и СП.

Задержанным уже сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.