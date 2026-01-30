В Одесском заливе подсчитали количество птиц, погибших из-за утечки масла в результате атаки РФ

Разлив масла в Одессе. Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы» / © соцмережі

Реклама

Более 1000 птиц погибли в Одесском заливе из-за разлива масла, произошедшего после российского удара по порту «Южный» в декабре 2025 года. Экологическая катастрофа охватила 150 километров побережья, достигнув нацпарка «Тузловские лиманы». Волонтерам удается спасти только около 20% пострадавших птиц, поскольку масло разрушает их оперение и вызывает тяжелое отравление.

Об этом сообщили в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Специалисты отмечают, что растительное масло действует на морскую фауну очень жестоко. Она разрушает естественный водоотталкивающий слой перьев, из-за чего птица не может взлететь, быстро намокает и умирает от переохлаждения.

Реклама

«При чистке перьев птица проглатывает масло, что приводит к его накоплению в организме и интоксикации, поражению печени и угнетению иммунной системы. На фоне переохлаждения, сильного стресса и ослабленного иммунитета активизируются скрытые инфекции, а при наличии гельминтов они начинают массово размножаться, фактически добивая ослабленную птицу», — объяснили в нацпарке.

Разлив масла в Одессе. Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы» / © соцмережі

Также добавили, что ситуация усугубляется температурным фактором. Из-за морозов значительная часть масла осела ко дну, запачкав бентос. Однако во время зимних штормов эти отложения снова поднимаются в воду, формируя полимеризованные сгустки, механически забивающие жабры придонных рыб и нарушающие дыхание гидробионтов. За три дня обследований ученые не обнаружили ни одного черного морского конька, что может свидетельствовать о специфических причинах их гибели в результате химического загрязнения морского дна.

Погибают птицы из-за разлива масла в Одессе. Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы». / © соцмережі

Масштаб проблемы оказался значительно шире, чем казалось в первые недели после удара. Пятна масла общей площадью до 5000 квадратных метров зафиксировали даже на 28-м километре песчаной пересыпи «Тузловских лиманов».

«Повторные обследования после очередных штормов показали, что волны и песок полностью накрыли пятна масла, а также забрали или утаили остатки птиц, зафиксированных 27 января. Часть из них, вероятно, растащили прибрежные хищники — шакалы, барсуки, лисы и енотовидные собаки», — объяснили ученые.

Реклама

Погибают птицы из-за разлива масла в Одессе. Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы». / © соцмережі

По их словам, спасением уцелевших птиц занимаются волонтеры и Одесский зоопарк. Однако выживает только каждая пятая птица, и только при длительном содержании в теплых помещениях до самой весны. Экологи подытоживают, что масштабный разлив растительного масла нанес сокрушительный удар как по организмам-фильтраторам морской воды, так и по всей экосистеме Черного моря.

Погибают птицы из-за разлива масла в Одессе. Фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы». / © соцмережі

Что известно об ударе по Одессе

Ранее мы писали, что массированные российские атаки по портовой инфраструктуре Одесской области привели к повреждению резервуаров с подсолнечным маслом. В результате разгерметизации емкостей значительное количество жидкости попало на территорию предприятия, а оттуда — в акваторию лимана и Черное море.

Также одесситы публиковали жуткие кадры с побережья города. Да, оно усеяно мертвыми морскими коньками.

Из-за непрерывных обстрелов в первые два дня специалисты не могли вовремя установить боновые заграждения, из-за чего масляные пятна значительно распространились. Более подробно о последствиях этой атаки РФ читайте в нашем материале.