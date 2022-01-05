В Одесском зоопарке пополнение: зверинец показал новорожденных детенышей

Зоопарк приглашает всех посмотреть на малышей.
В Одесском зоологическом парке 4 января родилась лама.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального учреждения "Одесский зоологический парк".
"Первой в этом году родилась лама. Родилась она сегодня (ред. — 4 января) рано утром. Детеныш чувствует себя хорошо, уже адаптировался к вольеру и играет с другими ламами. Лама, которая родила малыша, первый раз стала мамой. Она молодая мать, потому что сама родилась в 2020 году", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в конце декабря прошлого года в зоопарке родился детеныш (самец) зебры Гранта.
Одесский зоопарк приглашает всех посмотреть на малышей, поскольку все малыши находятся в открытых вольерах и за ними можно наблюдать.
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