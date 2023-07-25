В Одесской епархии УПЦ МП открестились от РПЦ из-за "страшной позиции патриарха Кирилла"

Религиозные деятели УПЦ МП говорят, что больше не молятся за Кирилла.

В Одесской епархии УПЦ МП открестились от РПЦ и патриарха Кирилла из-за его "страшной позиции" относительно войны против Украины. Сам Кирилл заявляет, что УПЦ МП является частью РПЦ.

Об этом заявил протоиерей Одесской епархии Украинской православной церкви МП Максимиан Погореловский на брифинге в "Медиацентре Украина – Одесса".

Он заявил, что до 24 февраля 2022 года они действительно упоминали патриарха Кирилла во время богослужений, однако уверяют, что из-за полномасштабной войны России против Украины прекратили это делать.

“Мы не имеем к ним отношения. Имели до войны, но только духовное, как всякая православная церковь. Сегодня этого отношения и даже общения с ними нет из-за страшной позиции патриарха и некоторых представителей русской православной церкви. С 24 февраля упоминания имени патриарха Кирилл перестали осуществляться не только в одесской епархии, но и по всей украинской православной церкви. Даже в молитвах. Мы в богослужениях вспоминаем только нашего блаженнейшего митрополита Онуфрия", – заявил священник.

Максимиан Погореловский заявил, что на оккупированных территориях Украины оккупанты запрещают в молитвах вспоминать Онуфрия.

В то же время, глава РПЦ патриарх Кирилл, который "благословляет" оккупантов убивать украинцев, заявил, что УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является неотъемлемой частью РПЦ.

Напомним, россияне в ночь на 23 июля запустили по Одессе 19 ракет. Часть враждебных целей удалось сбить. Некоторые попали по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия направила ракету Х-22 по алтарю Свято-Преображенского собора в Одессе.

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