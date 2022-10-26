В Одесской и Днепропетровской областях 26 октября не будет света – ДТЭК

В Одесской и Днепропетровской областях в среду, 26 октября, начались стабилизационные отключения света. Они должны длиться не более четырех часов подряд для каждого клиента.

В отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время, сообщили в ДТЭК.

Все потребители разделены на группы, им должны ограничивать электропотребление по графику. Графики можно посмотреть на региональных сайтах ДТЭК. Однако по состоянию на 9:50 они недоступны.

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

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