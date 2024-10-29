В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на уклонистах (фото)

За свои услуги участники схемы получали от 6000 до 12 тыс. дол. в зависимости от сложности диагноза и требуемой группы инвалидности.

ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

Об этом сообщили в ГБР 29 октября.

Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, которые давали МСЭК основания признавать непригодность к военной службе.

Весной врач Одесской областной клинической больницы стал предоставлять "платные услуги" желающим избежать мобилизации мужчинам. Медик привлек к схеме 12 врачей из разных заведений города, чиновников областного центра МСЭК и их родственников, которые были посредниками.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимые медицинские документы для подтверждения "истории болезни", в том числе даже делали МРТ-снимки. После этого военнообязанные с пакетом документов обращались в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

За свои услуги участники схемы получали от 6000 до 12 тыс. дол. в зависимости от сложности диагноза и требуемой группы инвалидности.

Правоохранители установили 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой. Остальные – в процессе установки.

Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Изъяли медицинские документы, более 80 тыс. дол. наличными и три авто премиум-класса.

Кроме того, во время обыска во МСЭК были обнаружены и задержаны два военнослужащих, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, и пять "клиентов" призывного возраста, разыскиваемых за уклонение от военной службы.

Правоохранители задержали врача-организатора преступной схемы и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы. Всем им грозит наказание в размере до 10 лет тюрьмы.

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

В одесской МСЭК разоблачена многомиллионная схема заработка на ухилянтах/Фото: ГБР

К слову, накануне в Государственной налоговой службе проверили руководство на наличие инвалидностей, оформленных после 24 февраля 2022 года. Среди 17 человек с инвалидностью только один получил ее из-за ранений на фронте.

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