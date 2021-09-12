В Одесской области 12-летнего мальчика парализовало после укуса клеща

В Одесской области 12-летнего мальчика парализовало после укуса клеща

На лечение мальчика собирают деньги среди неравнодушных, поскольку в его семье сложное материальное положение.

В Одесской области клещ укусил семиклассника, в результате чего пострадавший попал в реанимацию. Мальчик сейчас в тяжелом состоянии, а для его лечения требуется большая сумма.

Об этом сообщила местная жительница Анна Гуманное в Facebook.

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По ее данным, клещ укусил ученика седьмого класса Александровской общеобразовательной школы. После инцидента состояние 12-летнего парня ухудшилось и ему понадобилась помощь медиков, которые оценивают его состояние как тяжелое. Согласно опубликованной медицинской справкой, у мальчика острый менингоэнцефалит, воспаление головного мозга.

Как сообщает женщина, мальчика парализовало. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, которые говорят, что лечение будет длительным.

"Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет. В семье тяжелое материальное положение. В позапрошлом году умерла мама после тяжелой болезни", — написала женщина.

Женщина также в своей публикации обратилась к гражданам с призывом о материальной помощи для лечения ребенка.

Напомним, как извлечь клеща. Инструкция от кандидата биологических наук.

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