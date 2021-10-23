В Одесской области 13-летняя девушка и 17-летний парень поселились в лесу, потому что хотели жить вместе

В Одесской области 13-летняя девушка и 17-летний парень поселились в лесу, потому что хотели жить вместе

Опекунов детей привлекут к ответственности.

В Одесской области полиция разыскала 13-летнюю девушку и 17-летнего парня. Подростки сбежали из дома и жили в лесу.

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Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Подростков из г. Ананьев Одесской области правоохранители разыскивали пять дней. Их нашли в лесу, где несовершеннолетние из подручных материалов построили шалаш и жили там. Подростки объяснили, что убежали из дома, потому что хотели жить вместе.

"Опекуны несовершеннолетних, не исполняющих в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб", — сообщили в полиции.

Напомним, под Тернополем правоохранители "выловили" несовершеннолетних на дискотеке и оштрафовали завклубом.

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