В Одесской области 14-летняя школьница подожгла электроподстанцию за деньги из мессенджера

Несовершеннолетняя искала "легкий" заработок в сети и натолкнулась на предложение денежного вознаграждения за поджог объекта электроэнергетики.

Полицейские разоблачили 14-летнюю девушку, выполнившую задачу, полученную в одном из мессенджеров, поджег трансформаторную подстанцию в одном из сел Березовского района.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, несовершеннолетняя искала "легкий" заработок в сети и наткнулась на предложение денежного вознаграждения за поджог объекта электроэнергетики. Она облила подстанцию легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла ее и сняла видео как доказательство выполненной задачи.

Местные жители, заметив пожар, быстро потушили огонь и сообщили правоохранителям. К счастью, никто не пострадал, а электроснабжение удалось оперативно восстановить.

Благодаря работе оперативников, следователей и аналитиков криминального анализа ГУНП в Одесской области личность исполнителя удалось установить за короткое время.

У девушки изъяли доказательства преступления:

бутылку из-под горючей жидкости;

тряпку и коробку от спичек;

телефон с перепиской с куратором.

Хотя школьница не достигла возраста уголовной ответственности, следователи открыли производство по ч. 2 ст. 194-1 УК Украины (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики). После завершения расследования суд рассмотрит вопрос о применении к ней принудительных мер воспитательного характера.

Правоохранители призывают молодежь быть осмотрительными в сети. Случаи, когда мошенники вербуют людей через мессенджеры, становятся все чаще. После выполнения первой "задачи" злоумышленники могут начать шантаж и вовлекать жертву в серию преступлений.