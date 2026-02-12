В Одесской области 15-летняя родила от взрослого: какой была реакция матери школьницы и наказали ли мужчину

В Украине наказали мужчину из-за интима с несовершеннолетней / © pixabay.com

В Одесской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, от которого забеременела 15-летняя девушка.

Об этом говорится в приговоре Килийского районного суда Одесской области.

Что известно о преступлении

История началась летом 2024 года в одном из сел Одесской области. Обвиняемый, будучи совершеннолетним, вступил в половые отношения со школьницей, которой на тот момент еще не исполнилось шестнадцати лет.

Как установило следствие, все происходило по взаимному согласию, без всякого насилия или угроз. Об отношениях пары знала даже мать девушки. Вскоре несовершеннолетняя забеременела. В феврале 2026 года (на 40-41 неделе беременности) она родила девочку. ДНК-экспертиза с вероятностью 99,9% подтвердила отцовство подсудимого.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он не отрицал фактов и рассказал свою версию событий.

«Летом 2024 года я действительно был в близких, в том числе половых отношениях с потерпевшей. Ей было 15 лет, об этом знала ее мать. После того мы начали проживать вместе одной семьей, как муж и жена. Вскоре у нас родилась девочка. О содеянном сожалею», — заявил обвиняемый.

Поскольку обвиняемый признал все обстоятельства, суд проводил рассмотрение в упрощенном порядке, ограничившись допросом мужчины и изучением данных о его личности.

Приговор суда: между наказанием и возможностью воспитать ребенка

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 155 УК Украины (половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). При назначении наказания Фемида учла «искреннее раскаяние» как смягчающее обстоятельство.

Решение суда:

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы .

Однако, учитывая, что осужденный ранее не имел проблем с законом и имеет на иждивении младенца, суд решил дать ему шанс. Мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год .

Также отец ребенка должен уплатить государству 18 982 гривны за проведение генетической экспертизы.

Суд пришел к выводу, что исправление мужчины возможно без изоляции от общества, что позволит ему продолжать заботиться о своей молодой семье и новорожденной дочери.

