В Одесской области 16-летний парень угнал авто отца и сбил ребенка

Подросток с Березовщины на автомобиле отца наехал на девочку. Потерпевшая получила тяжкое телесное повреждение.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Полицейские установили, что 16-летний парень без разрешения сел за руль родительского автомобиля "ВАЗ" и поехал вместе со своим 15-летним товарищем кататься по селу. Во время движения он заметил 13-летнюю девочку, которая шла по дороге во встречном направлении, но не сбавил скорость и допустил наезд на нее", — говорится в сообщении.

Пострадавшую каретой "скорой" доставили в больницу, где ей диагностировали открытый переломом ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, это телесное повреждение относится к категории тяжких.

Водитель легковушки с места происшествия уехал. Впрочем, полицейские в считанные минуты установили его местонахождение. Парня проверили на состояние опьянения, он был в трезвом состоянии. Место происшествия подросток покинул, потому что испугался ответственности.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский.

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