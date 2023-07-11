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В Одесской области 22-летний пьяный водитель BMW устроил смертельное ДТП: детали (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Одесской области 22-летний пьяный водитель BMW устроил смертельное ДТП: детали (фото)

22-летний водитель BMW врезался в дерево / Фото: Полиция Одесской области

В Одесской области пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб.

В Болградском районе Одесской области 22-летний водитель BMWв состоянии акогольного опьянения устроил ДТП – парень погиб, а два его 18-летних пассажира получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает полиция Одесской области

Парень был за рулем в нетрезвом состоянии и превышал скорость, из-за чего съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель погиб, а его пассажиры госпитализированы / ©
Водитель погиб, а его пассажиры госпитализированы

От полученных травм водитель BMW погиб, а двое его 18-летних пассажиров в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

По словам правоохранителей, парень был за рулем в нетрезвом состоянии. / ©
По словам правоохранителей, парень был за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области, на трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП с грузовиками. На месте трагедии есть погибший и пострадавший.

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Дата публикации
Просмотры
965
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