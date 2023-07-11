В Одесской области 22-летний пьяный водитель BMW устроил смертельное ДТП: детали (фото)

В Одесской области пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб.

В Болградском районе Одесской области 22-летний водитель BMWв состоянии акогольного опьянения устроил ДТП – парень погиб, а два его 18-летних пассажира получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает полиция Одесской области

Парень был за рулем в нетрезвом состоянии и превышал скорость, из-за чего съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель погиб, а его пассажиры госпитализированы

От полученных травм водитель BMW погиб, а двое его 18-летних пассажиров в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.