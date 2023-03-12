В Одесской области 7-летний мальчик застрял на кондиционере: его снимали спасатели (фото)

В городе Черноморск Одесской области в воскресенье, 12 марта, 7-летний мальчик застрял на кондиционере. Его снимали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

В Черноморске на улице Мира в 11.57 спасателей попросили помочь снять с кондиционера 7-летнего мальчика. Ребенок оказался за пределами балкона и застрял на кондиционере на втором этаже.

Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и с помощью специальной стремянки сняли мальчика.

"Уважаемые родители, смотрите за своими детьми, они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе!", — говорится в сообщении.

Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Напомним, в Одесской области 3-летний ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома.

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