В Одесской области 7-летний мальчик застрял на кондиционере: его снимали спасатели (фото)

Мальчика спасли специалисты ГСЧС.
В городе Черноморск Одесской области в воскресенье, 12 марта, 7-летний мальчик застрял на кондиционере. Его снимали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
В Черноморске на улице Мира в 11.57 спасателей попросили помочь снять с кондиционера 7-летнего мальчика. Ребенок оказался за пределами балкона и застрял на кондиционере на втором этаже.
На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и с помощью специальной стремянки сняли мальчика.
"Уважаемые родители, смотрите за своими детьми, они сейчас очень активны и нуждаются всегда в нашей заботе!", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области 3-летний ребенок утонул в бочке с водой, стоявшей во дворе возле дома.
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