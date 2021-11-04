В Одесской области 70-летнего педофила обвинили в развращении 13 детей

Насильник завлекал несовершеннолетних мальчиков в свое жилье играми и сладостями.

Обвинительный акт в отношении 70-летнего жителя города Южное (Одесская область), обвиняемого в сексуальном насилии и развращении тринадцати детей, направили в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, житель города Южное в течение 2020-2021 годов заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свое временное жилье.

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“Он обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости. Используя физическое преимущество и беспомощность несовершеннолетних, мужчина совершал по отношению к ним действия сексуального характера. Относительно большинства детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, а в отношении некоторых – в течение нескольких месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночлег”, — говорится в сообщении.

Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял жертв преступления молчать о том, что происходило в его доме.

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчина ранее отбывал наказание за сексуальные преступления. После отбывания наказаний в местах лишения свободы несколько раз менял свою фамилию и местожительство.

Напомним, ранее в Киеве был взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.

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