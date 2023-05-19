В Одесской области алабай покусал ребенка и загрыз терьера: как наказала владелицу пса

В Одесской области пес породы алабай покусал 10-летнюю девочку и загрыз терьера. Владелице собаки грозит штраф до 3400 гривен с конфискацией животного.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным следствия, алабай сорвался с цепи и напал на ребенка. Девочку доставили в больницу с ранами руки и лица. Через пять часов после предыдущего случая пес загрыз терьера, пробегавшего мимо двора.

На владелицу алабая дважды составили протокол по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела направили в суд.

Напомним, в Черниговской области немецкая овчарка напала на двух родных сестер.

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