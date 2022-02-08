В Одесской области алиментщик заплатил более 200 тысяч гривен, потому что не мог купить жилье

В Одесской области алиментщик заплатил более 200 тысяч гривен, потому что не мог купить жилье

Должник не платил алименты с февраля 2015 года.

В Подольском районе Одесской области мужчина заплатил более 218 тысяч гривен алиментов из-за того, что не мог приобрести недвижимое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По данным исполнительной службы, должник не платил алименты с февраля 2015 года. На его имущество был наложен арест. Когда у мужчины возникло желание купить недвижимость, он узнал, что сможет вступить в право собственности только после погашения задолженности.

"Поскольку должник не платил алименты, постановлением государственного исполнителя наложен арест на имущество должника, сведения внесены в Государственные реестры вещных прав движимого и недвижимого имущества. Кроме того, для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 1 Закона Украины "Об исполнительном производстве", — говорится в сообщении ведомства.

За семь лет невыплат мужчине пришлось уплатить 218 349,71 грн, а также 34 538,61 грн штрафа.

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Напомним, что в Полтавской области алиментщик уплатил более 150 тысяч гривен долга за 7 лет. Мужчину внесли в список должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему ограничили выезд за границу, а также управлять автомобилем.

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