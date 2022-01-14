В Одесской области автобус сбил пешехода: мужчина скончался на месте

Мужчина получил смертельные травмы.
На 66 км трассы Одесса-Рени водитель рейсового автобуса сообщением "София-Киев" сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм мужчина, личность которого устанавливается, погиб на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области.
Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.
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