В Одесской области автобус сбил пешехода: мужчина скончался на месте

В Одесской области автобус сбил пешехода: мужчина скончался на месте

Мужчина получил смертельные травмы.

На 66 км трассы Одесса-Рени водитель рейсового автобуса сообщением "София-Киев" сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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От полученных травм мужчина, личность которого устанавливается, погиб на месте.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области.

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Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.

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