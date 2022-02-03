В Одесской области автомобиль столкнулся с поездом: водитель погиб сразу (фото)

В Одесской области автомобиль столкнулся с поездом: водитель погиб сразу (фото)

24-летний водитель автомобиля превысил скорость.

На железнодорожном переезде возле села Великодолинское Одесского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

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По данным следствия, 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с двигавшимся через переезд грузовым поездом. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее стало известно, что в городе Дубно (Ровенская область) произошло ДТП на железнодорожном переезде. По предварительной информации, грузовик SCANIA застрял на переезде. В него врезался пассажирский поезд сообщением "Киев-Ивано-Франковск". Пострадал машинист, которого необходимо было деблокировать из изуродованного локомотивом поезда.

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