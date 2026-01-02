ТСН в социальных сетях

В Одесской области автомобиль влетел в стелу: трое погибших

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что и послужило причиной смертельной аварии.

На месте аварии

В Одесской области автомобиль Skoda влетел в столб, после чего загорелся. Двое находившихся внутри пассажиров и водитель погибли на месте ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

«Skoda двигалась из села Авангард в сторону села Сухой Лиман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стелой. Транспортное средство загорелось», — говорится в сообщении.

Три человека, находившиеся в салоне, погибли.

Полицейские устанавливают все происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Польше произошла смертельная авария, МИД подтвердил гибель пяти молодых украинцев.

