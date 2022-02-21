В Одесской области браконьер застрелил лань из заповедного острова ради мяса: как его наказали

В Одесской области браконьер застрелил лань из заповедного острова ради мяса: как его наказали

Животное было выпущено с целью увеличения популяции.

Суд вынес приговор браконьеру, застрелившему лань в Одесской области, привезенную на остров Ермаков в конце ноября прошлого года для восстановления популяции. Мужчина отсидит 6 лет в тюрьме.

Об этом пишет местное издание "Бессарабия INFO".

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В начале декабря 2021 года житель села Лиски Одесской области застрелил лань европейскую. Ее доставили на дунайский остров Ермаков экологи из организации Rewilding Ukraine. Животное было выпущено с целью увеличения популяции.

Как выяснилось, животное смогло переплыть реку Дунай и зашло в деревню Лески. Лань заметили браконьеры, убившие ее ради мяса.

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Напомним, в Хмельницкой области браконьер убил двух косуль на территории Национального природного парка "Подольские Товтры".

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