В Одесской области будут проверять документы и автомобили: что произошло

В Одесской области будут проверять документы и автомобили: что произошло

СБУ начала контрдиверсионные учения в регионе.

С 15 февраля в Одесской области начнутся контрдиверсионные учения. Тренировки охватят всю территорию региона и завершатся к началу марта. Их организует координационная группа Антитеррористического центра при СБУ.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Одесситов предупредили, что во время учений военные будут:

частично ограничивать передвижение людей и транспорта

проверять документы, удостоверяющие личность

проводить осмотр автомобилей

Жителей попросили с пониманием отнестись к проверкам и носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В СБУ отметили, что учения не будут нарушать законодательство и не будут ограничивать права и свободы человека. В первую очередь, силовые структуры будут отрабатывать алгоритмы защиты объектов повышенной опасности, государственных структур, военных баз.

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