В Одесской области будут проверять документы и автомобили: что произошло

СБУ начала контрдиверсионные учения в регионе.
С 15 февраля в Одесской области начнутся контрдиверсионные учения. Тренировки охватят всю территорию региона и завершатся к началу марта. Их организует координационная группа Антитеррористического центра при СБУ.
Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.
Одесситов предупредили, что во время учений военные будут:
- частично ограничивать передвижение людей и транспорта
- проверять документы, удостоверяющие личность
- проводить осмотр автомобилей
Жителей попросили с пониманием отнестись к проверкам и носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
В СБУ отметили, что учения не будут нарушать законодательство и не будут ограничивать права и свободы человека. В первую очередь, силовые структуры будут отрабатывать алгоритмы защиты объектов повышенной опасности, государственных структур, военных баз.
Ранее стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в масштабных учениях "Заметіль-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий.
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