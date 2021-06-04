В Одесской области будут судить военного по подозрению в убийстве сослуживца

Он сильно избил военного и тот умер спустя несколько дней.
В Одесской области военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады будут судить за убийство и принуждение свидетелей давать ложные показания.
Об этом сообщили в военной прокуратуре.
По данным следствия, 15 января 2021 во время распития спиртных напитков в помещении казармы, между военнослужащими батальона произошла драка. Один из них избил своего сослуживца. За несколько дней, 18 января 2021, от полученных телесных повреждений пострадавший скончался в реанимационном отделении.
Подозреваемый давил и угрожал двоим другим военнослужащим, которые стали очевидцами события, пытался скрыть преступление и инсценировать его обстоятельства как несчастный случай. Однако обвиняемому не удалось ввести следствие в заблуждение, военнослужащие дали правдивые показания.
Напомним, в Новой Каховке Херсонской области в одном из местных кафе в рождественскую ночь произошло резонансное убийство. Погиб 40-летний военный, находившийся в отпуске.