В Одесской области бухгалтер присвоил более 10 млн грн из зарплат морпехов ВСУ

СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил деньги из зарплатного фонда морпехов.

В Одесской области военная контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ. Бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части присвоил более 10 млн грн из зарплат морпехов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Установлено, что благодаря схеме фигурант приобрел авто премиум класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен. Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части", — говорится в сообщении.

Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона. Затем сфальсифицированные сведения он подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств как зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружены автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги. Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг. Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

На основании собранных доказательств военному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе военный требовал 400 тысяч гривен откатов за строительство казарм для мобилизованных, фото.

Читайте также: