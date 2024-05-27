В Одесской области бывшие "антимайдановцы" готовили удары РФ по железной дороге

СБУ задержала бывших "антимайдановцев" – агентурную сеть российской ФСБ, готовивших атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, главой агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана". У него была связь с представителями российской спецслужбы.

Переписка предателя из ФСБ

Себе в помощь он привлек близкого родственника.

Второй предатель / Фото: СБУ

По заданию ФСБ, фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.

Россияне планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей.

Кроме того, ФСБ привлекла предателей к информационно-взрывной деятельности против нашего государства.

Так, глава агентурной сети лично администрировал группу поклонников так называемой "новороссии" в одной из соцсетей. Там он нагло организовал сбор средств для боевиков так называемых "Л/ДНР".

Также фигурант создавал и распространял в Интернете материалы, призывающие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, делал это через ресурс novorus.info – так называемое "центральное информагентство новороссии".

СБУ обнаружила разведывательно-подрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.

Главе сети сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее СБУ поймала вражеского агента, который помогал россиянам готовить наступление на Харьковщину.

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