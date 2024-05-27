В Одесской области бывшие "антимайдановцы" готовили удары РФ по железной дороге

Бывшие "антимайдановцы", заверенные ФСБ, готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.
СБУ задержала бывших "антимайдановцев" – агентурную сеть российской ФСБ, готовивших атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесщины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, главой агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана". У него была связь с представителями российской спецслужбы.
Себе в помощь он привлек близкого родственника.
По заданию ФСБ, фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.
Россияне планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей.
Кроме того, ФСБ привлекла предателей к информационно-взрывной деятельности против нашего государства.
Так, глава агентурной сети лично администрировал группу поклонников так называемой "новороссии" в одной из соцсетей. Там он нагло организовал сбор средств для боевиков так называемых "Л/ДНР".
Также фигурант создавал и распространял в Интернете материалы, призывающие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, делал это через ресурс novorus.info – так называемое "центральное информагентство новороссии".
СБУ обнаружила разведывательно-подрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.
Главе сети сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).
Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Ранее СБУ поймала вражеского агента, который помогал россиянам готовить наступление на Харьковщину.
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