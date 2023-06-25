В Одесской области четверо женщин отравились рыбой: среди госпитализированных – беременная

В Одесской области после употребления рыбы госпитализировали четырех женщин в состоянии средней тяжести, одна из пострадавших – беременная.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

"За последние сутки в Одесской области медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, вызванных употреблением в пищу рыбы. Один из вызовов поступил на номер 103 из Великомихайловской громады, второй из Кодымского района, третий из Авангарда, еще один случай произошел в Одессе", – говорится в сообщении.

Все четыре пациентки, в том числе одна беременная, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Медики напомнили, что в Одесской области действует запрет на купание в открытых водоемах и на лов рыбы. Также действует оговорка по употреблению рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Напомним, во Львовской области током убило 10-летнюю девочку.

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