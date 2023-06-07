В Одесской области дедушка застрелил своего внука и заявил, что тот в ВСУ: фото, видео

Подозреваемый вину признал.
В селе Нерубайское Одесской области 84-летний дедушка убил своего 41-летнего внука. Он расстрелял мужчину и зарыл его тело во дворе. Соседям же подозреваемый заявил, что внук решил присоединиться к ВСУ.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
В полицию обратилась знакомая 41-летнего мужчина и заявила о его исчезновении. Следователи установили, что последний раз мужчина заходил в гости к своему 84-летнему дедушке и после этого загадочно исчез.
По данным правоохранителей, трагедия произошла в конце апреля. 41-летний внук пришел в гости к своему дедушке. Внезапно между ними разразился конфликт. Пожилой мужчина взял помповое ружье и выстрелил внуку в голову. Он умер. Ночью пенсионер закопал тело покойного во дворе, в яме, где планировали установить ветряк.
Соседям дедушка рассказывал, что его внук присоединился к ВСУ. Во время обысков в доме подозреваемого изъяли ружье и нашли тело 41-летнего мужчины.
Дедушку задержали и он признался в преступлении. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Белогороде-Днестровске Одесской области 20-летнего жениха оштрафовали на 29 тысяч гривен за то, что он устроил стрельбу на собственной свадьбе.
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