В Одесской области дедушка застрелил своего внука и заявил, что тот в ВСУ: фото, видео

В селе Нерубайское Одесской области 84-летний дедушка убил своего 41-летнего внука. Он расстрелял мужчину и зарыл его тело во дворе. Соседям же подозреваемый заявил, что внук решил присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

В полицию обратилась знакомая 41-летнего мужчина и заявила о его исчезновении. Следователи установили, что последний раз мужчина заходил в гости к своему 84-летнему дедушке и после этого загадочно исчез.

В Одесской области дедушка убил своего внука. / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

По данным правоохранителей, трагедия произошла в конце апреля. 41-летний внук пришел в гости к своему дедушке. Внезапно между ними разразился конфликт. Пожилой мужчина взял помповое ружье и выстрелил внуку в голову. Он умер. Ночью пенсионер закопал тело покойного во дворе, в яме, где планировали установить ветряк.

Соседям дедушка рассказывал, что его внук присоединился к ВСУ. Во время обысков в доме подозреваемого изъяли ружье и нашли тело 41-летнего мужчины.

В Одесской области мужчина расстрелял внука. / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Дедушку задержали и он признался в преступлении. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Белогороде-Днестровске Одесской области 20-летнего жениха оштрафовали на 29 тысяч гривен за то, что он устроил стрельбу на собственной свадьбе.

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