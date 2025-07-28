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В Одесской области дерево упало на палатку с детьми — есть погибшие (фото)
Спасатели освободили пострадавших, однако один ребенок погиб. Полиция расследует происшествия.
В городе Балта произошла трагедия во время отдыха детей — из-за непогоды упало дерево на палатку, в которой они находились.
Об этом сообщает ГСЧС региона.
«Дети отдыхали у реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели прибыли на место, где достали четверо детей, их передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасли не удалось.
Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, во время мощного урагана в Харькове пострадала 7-летняя девочка. На ребенка упало дерево в Основянском районе города.