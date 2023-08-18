В Одесской области дерзкий командир заставлял солдат строить себе дом: детали скандала

В Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей заставлял солдат строить ему дом.

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, с августа 2022 заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Дом, который командир заставил построить солдат / Фото: Государственное бюро расследований

Дом, который командир заставил построить солдат / Фото: Государственное бюро расследований

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн, говорят в ДБР.

В Одесской области командир заставлял солдат строить себе дом, его поймали. / Фото: Государственное бюро расследований

Заместителю командира сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Теперь ему "светит" лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Закарпатской области разоблачили военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП. Он также заставлял своих подчиненных строить себе дом, а во время обысков у майора обнаружили золотой слиток и русскую и советскую символики.

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