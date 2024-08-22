В Одесской области двое парней изнасиловали женщину: издевательство снимали на видео

В Одесской области двое парней изнасиловали односельчанку. Полицейские отправили их на скамью подсудимых.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.

"Двое юношей 19-ти и 17-ти лет пришли к женщине в гости и во время общения избили и изнасиловали ее. Свои противоправные действия они совершили в состоянии опьянения и сняли на телефон", — уточнили в полиции.

Оперативники территориального подразделения полиции разыскали правонарушителей. По ходатайству следователей суд избрал старшему по возрасту молодому человеку меру пресечения в виде содержания под стражей, а младшему – круглосуточного домашнего ареста.

В совершенном они признавались не сразу.

"Следствие завершено. Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры следователи выдвинули фигурантам обвинения по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и обвинительный акт направили в суд. За изнасилование, совершенное группой лиц, правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок двенадцати лет", — добавили в полиции.

Напомним, в Сумской области суд избрал меры пресечения трем мужчинам, подозреваемым в изнасиловании 17-летней девушки.

А в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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